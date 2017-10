Luana nis zyrtarisht “Shiko Kush Luan”, kush ishin të ftuarit e parë

Shtuar më 28/10/2017, ora 21:50

Sot ka nisur startin emisioni më i ri i drejtuar nga Luana Vjollca.E veshur me një fustan të bardhë më në formë se kurrë, Luana ka nisur rrugëtimin e ri televiziv me "Shiko kush luan".Së bashku me moderatorin sportiv Edi Manushi dhe aktorin Gent Hazizi, ata kanë pritur personazhe mjaft të njohur për të luajtur së bashku si reperi Mc Kresha, këngëtarja Jonida Maliqi, reperi Lyrical Son, aktori Neritan Liçaj etj shkruan ekspress.Mes lojërash, të qeshurash dhe situatave komike ka nisur emisioni i parë i këtij emisioni