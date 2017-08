Lori dhe Sara lëshojnë vendin, ja vajza e tretë e familjes Hoxha (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/08/2017, ora 16:35

Padyshim që Lori Hoxha konsiderohet si një nga vajzat më të bukura dhe më me stil në Shqipëri.Edhe Sara , motra më e vogël në fakt është gjithashtu shumë në formë dhe aktive në rrjetet sociale.Dhe nëse deri më tani Sara dhe Lori Hoxha kanë mahnitur me stilin e tyre, duket se edhe motra e tyre e tretë Redia nuk mbetet pas.Ka qenë Lori , e cila ka publikuar në rrjete sociale një video ku shfaqet me Redian, e cila duket mjaft në formë. Aktualisht Redia vijon shkollimin jashtë vendit./albeu.com/