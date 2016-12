Ledion Liço prezanton djalin në videon e “Top Channel” për festat e fundvitit (VIDEO)

Shtuar më 25/12/2016, ora 17:23

Top Channel edhe këtë vit si çdo fundvit tjetër publikoi një videoklip në formë urimi nga stafi për festat.Kënga këndohet nga Kamela Islamaj dhe Eugent Bushpepa këndojnë “It’s the most ëonderful time of the year” të Andy Williams, dhe personazhet e njohura të këtij ekrani shfaqen pranë familjeve të tyre duke përçuar dashuri në këto festa të fundvitit Kjo video është e veçantë sepse Ledion Liço shfaqi për herë të parë London Noor-in, fëmijën e parë të tij me Sara Hoxhën. London Noor erdhi në jetë më 13 dhjetor, dhe Ledioni premtoi publikisht se do të ketë edhe fëmijë të tjerë për të dhe trashëgimtaren e Top Media-s, Sara Hoxha./albeu.com/