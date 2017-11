Lajmi i shumëpritur, Beyonce tashmë edhe aktore

Shtuar më 02/11/2017, ora 20:23

Më në fund po plotësohet ëndrra e shumë fansave të këngëtares shumë të njohur. Beyonce do ta luaj rolin a Nala-s në filmin e preferuar për fëmijët “Mbreti Luan”.Ka qenë vetë ylli i popit, që e ka konfirmuar këtë lajm në rrjetin social Facebook ku ka postuar një fotografi, ku shfaqet kasti i filmit me aktorët që do të luajnë, në mes të tyre edhe vet këngëtarja.