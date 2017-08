Ky është personazhi që do të hapë dasmën e Besit dhe Xhensilës (VIDEO)

A post shared by bes kallaku (@bes_kallaku) on Aug 19, 2017 at 5:17am PDT

Shtuar më 19/08/2017, ora 16:03

Nëse ka një event që mezi po pritet nga të gjithë shqiptarët dhe sidomos fansat e ciftit është dasma e Bes Kallakut dhe Xhensila Myrtezaj.Ceremonia e martesës do të mbahet më 1 shtator dhe më pas do të zhvillohen edhe dasma me të ftuarit VIP dhe tjetra me familjaret.Por të gjithë e njohin Besin i cili nuk heq dot dorë nga humori edhe për ditën e tij më të rëndësishme.Ai ka postuar një video në Instagram ku shfaqet gjyshja e tij Ija.“Kur bën muhabet me Ijen se si do hapi dasmën time, lot!”, ka shkruar Besi. /albeu.com/