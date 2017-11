Kush e bën Arbana Osmanin të qeshë?

Shtuar më 02/11/2017, ora 16:01

Moderatorja e dashur e ekranit Arbana Osmani shfaqet gjithnjë mjaft sportive në përditshmërinë e saj.Një fakt i tillë dëshmohet në fotot e publikuara prej saj në rrjete sociale ku duket gjithnjë në formë dhe mjaft e kuruar.Por këtë mëngjes Arbana ka vendosur të na tregojë anën e saj elegante. E veshur me një këmishë ngjyrë pastel dhe një fund mjaft elegant, ajo dukej më në formë se kurrë duke pirë kafen e mëngjesit.Një tjetër detaj që bie në sy është se Osmani duket mjaft e lumtur, ndërkohë që po flet në telefon shrkuan ekspress. Kush t’ia ketë bërë këtë mëngjes më të bukur? Së shpejti ajo do të rikthehet në ekran me emisionin “Dua të të bëj të lumtur”, i cili rikthehet në sezonin e tij të dytë.