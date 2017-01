Kujt i bën 'diss' Capital T në këngën e tij të re?

Shtuar më 20/01/2017, ora 16:57

Këngëtari Capital T ka pak që ka lancuar hitin e tij më të ri 'C \'est La Guerre'.Kënga po rezulton e komentuar dhe mjaft e klikuar. Megjithatë interesant është fakti se disa nga komentuesit janë të idesë se kjo këngë është një 'diss' për Gjikon.'Kjo s'osht muzik me defa kjo osht muzik për shefa,kjo osht muzik për Bossa që e din qa o jetaa' këndon Capital T në ri 'C \'est La Guerre'.Ndërkohë që Gjiko ka një këngën 'Si me def'Mbetet të presim reagime nga vetë këngëtarët nëse ky është vërtetë një 'diss' për Gjikon.