Këngëtarja shqiptare i shpëton për mrekulli sulmit në New York (FOTO LAJM)

Shtuar më 01/11/2017, ora 09:36

Sulmit që la 8 të vdekur mbrëmjen e djeshme në Manhatan të New York , duket se i ka shpëtuar për pak këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora. Këngëtarja 26 vjeçare ndodhet prej ditësh në New York , ndërsa raportohet se në momentin që ka ndodhur sulmi në Manhatan këngëtarja e njohur është fotografuar teksa dilte nga një hotel shumë pran vendngjarjes.