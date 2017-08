Këngëtarja e njohur sjell albumin e ri frymëzuar nga jeta e saj

Shtuar më 24/08/2017, ora 12:21

Ajo është padyshim një nga këngëtaret më të suksesshme në botë dhe që kohët e fundit ka ndenjur pak në qetësi.por Taylor Swift ka vendosur të kthehet këtë radhë me një album që do të vijë me 10 nëntor dhe është albumi i saj i gjashtë. Albumi do të titullohet “Reputation” dhe duket që Taylor do të fus gjithë dramën e jetës së saj të përditshme në këngët e këtij Taylor shquhet sepse i ka shitur gjithmonë të gjitha albumet e saj dhe nuk ka lënë kurrë të dështojë në këtë drejtim.Urojmë që kështu të jetë edhe këtë herë. /albeu.com/