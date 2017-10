Kastro Zizo për pjesëmarrjen te Kënga Magjike: Për pazare mua mos mu afroni!

Shtuar më 29/10/2017, ora 22:51

Këngëtari dhe moderator i njohur Kastro Zizo shquhet për tipin e tij të drejtpërdrejtë dhe mendimet e vecanta.I lirshëm dhe plot të reja, Kastro është shprehur për Thumb ashtu siç vetëm ai di.Duke qenë se ai këtë vit po konkurron tek “Kënga Magjike”, me këngën “Pa faj”, është pyetur nëse bëhen pazare votash mes këngëtarëve në këtë kompeticion.“Unë si kam bërë ndonjëherë e nuk besoj se do ti bëj. Kush do dhe e ndjen që nuk do të bëhet pjesë e pazarxhinjve dhe kompozitorëve duke bërë klanet, le të më japi pikë. Për pazare mua mos mu afroni, po deshët për ndonjë gotë pas provave jeni të mirëpritur”.- ka thënë Kastro duke na treguar se kërkon të marrë çdo gjë me meritë.