Ju kujtohet "Ushtari i rrugës"? Do rikthehet sërish

Shtuar më 22/08/2017, ora 09:17

kanë kaluar 15 vite që nga lancimi i kësaj këngë dhe vitet duket se nuk e kanë zbehur bukurinë e kësaj kënge.Adhuruesit e muzikës shqiptare 15 vjet më parë shijuan hitin “Ushtari i Rrugës ”, një nga projektet më të pëlqyera ndonjëherë në diskografinë shqiptare. Projekti i grupit Ritmi Rrugës , tashmë po mendohet që të rikthehet në një version të ri remiks nga një prej anëtareve të grupit.Besnik Qaka i cili ishte pjesë e grupit Ritmi Rrugës bashkë me Memli Krasniqin, vazhdon ta performojë projektin në shumë koncerte, ku hiti po pritet shumë mirë pavarësisht që ka 15 vjet prej lancimit të tij shkruan Ekspres.Dhe, tash frontmeni i NRG band, si anëtari i vetëm aktiv i Ritmit të Rrugës në skenën aktuale muzikore po mendon që të lancojë një version remiks të këngës, në bashkëpunim me ndonjë prej top reperëve të skenës, i përshtatshëm për projektin , si reflektim i gjeneratës së re të muzikës dhe hip hopit, në gërshetim me traditën.Pa dyshim se një remiks i këtij projekti do të mirëpritej nga publiku shqiptar, që e ka konsideruar këtë projekt gjithmonë një nga këngët më të dashura. /albeu.com/