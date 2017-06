Jenifer Lopez, në superformë në pushimet romantike me të dashurin (FOTO)

Shtuar më 17/06/2017, ora 21:20

Edhe pse po i afrohet të 50-ve, pamja e saj e jashtme tregon të kundërtën.Së fundmi, Jenifer Lopez është parë në plazhet e bukura të Francës me të dashurin e saj, Alex Ajo ka marrë disa ditë pushim pas koncerteve të shumta që ka pasur, njëri prej të cilëve, ai në Las Vegas u shoqërua dhe me një incident të vogël ku bukuroshja 47-vjeçare gjatë performancës së saj, ka ngecur e shtrirë pa mundur që të ngrihej në këmbë.Me rroba banje trup, ngjyrë të bardhë, të punuara me grep, Lopez dukej shumë në formë.E fotografuar së bashku me sportistin e njohur Alex Rodriguez , këngëtarja ka pushuar dhe zërat se çifti mund të ishte ndarë. /albeu.com/