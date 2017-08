Ish-banorja e Big Brother qenka martuar dhe ne s'e dinim?! (FOTO LAJM)

Shtuar më 04/08/2017, ora 17:52

Ajo është një nga konkurrentet e edicionit të tretë të “Big Brother Albania”, e cila hyri si një banore e re pas nisjes së spektaklit dhe u përfshi në disa debate të nxehta me Jetmirin, fituesin e atij edicioni.Por më shumë sesa për këtë eksperiencë, Eridiona Shuli, me profesion gazetare, është përfolur për udhëtimet e saj të panumërta nëpër botë dhe çmenduritë që ka bërë gjatë tyre si për shembull hedhja me parashutë në Dubai.Por me siguri pakkush e di se vetëm pak kohë më parë, Eridiona ka lidhur kurorë me të dashurin e saj francez. “Xing.al” ka siguruar fotot e dasmës intime por tepër të bukur të zhvilluar në Francë. /albeu.com/