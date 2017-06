"Ironia" e lezetshme e Ermalit për Joelin: Filloi ky... s'do me dal me plakun më foto

Shtuar më 06/06/2017, ora 22:08

Ermal Mamaqi është një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar.Ai ka shumë ndjekës në rrjete sociale dhe gjithashtu shumë fansa që do të të dëshironin të bënin një foto më të...por mesa duket jo të gjithë. Mamaqi ka publikuar një foto me djalin e tij Joeli, i cili nuk duket të ketë dëshirë të dalë në foto me babain e tij. Krahas fotos Ermali ka shkruar : “Filloi ky... S'do me dal me plakun më foto ”,-ka shkruar krahas fotos. Ermali , Ami dhe Joeli ndodhen në Itali ku duket se po kalojnë disa çaste relaksuese. /albeu.com/