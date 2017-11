Ingrit Gjoni harron qetësinë dhe ndryshon sërish look (FOTO LAJM)

Shtuar më 02/11/2017, ora 16:44

Nuk mbahet mend sa herë ka ndryshuar look Ingrit Gjoni.Por kishte ca kohë që këngëtarja kishte rënë në qetësi dhe nuk po eksperimenonte si gjtihnjë.Por sigurisht ka zgjatur pas sepse Ingriti vetëm disa minuta më parë, këngëtarja ka postuar dy foto ku shfaqet me flokë të zeza e me baluke, një tualet të rëndë në pjesën e syve.Nuk dihet nëse ky ndryshim ka ardhur për ndonjë videokliip apo Ingriti i ka bërë këto ndyshime për qejf. /albeu.com/