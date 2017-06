Ija e Besit ka vetëm një kërkesë për Xhensilën, por a do t’ia plotësoja këngëtarja?

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/06/2017, ora 19:50

Në intervistën e saj me moderatoren Rudina Magjistari, këngëtarja Xhensila Myrtezaj foli për marrëdhënien që ka me gjyshen Besit , Trëndafilen.Ajo ka theksuar se ka një afeksion shumë të veçantë për gjyshen dhe anasjelltas. Në studio këngëtares iu bë një surprizë mjaft e këndshme ku përmes një video mesazhi të realizuar nga Besi, gjyshja e tij i ka shprehur të gjithë dashurinë e saj duke i uruar për dasmën dhe shtëpinë e re.Ajo i kërkuar Xhensilës vetëm diçka... të bëjë sa më shumë nipër dhe mbesa. Por këngëtarja u shpreh në studio se për momentin nuk ishte në planet e tyre një fëmijë, megjithatë nëse do të vinte do të ishte i mirëpritur./albeu.com/