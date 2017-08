I publikoi sms-të, Suela Kalaja hedh në gjyq ish të dashurën e burrit

Ditën djeshme u publikuan disa fotografi të sms-ve të shkëmbyera mes Suela Kalasë dhe ish tëdashurës së bashkëshortit të saj aktual Arijon Abdyli. Elisabeta i shkruante Suelës se Arijoni s'ka lekë dhe se e mbante ajo me bukë, prandaj e ka mashtruar.Por Suela ka reaguar në Facebookun e saj duke kërcënuar se ELizabeta do të përballet me ligjin për këtë ngjarje."Kushdo Elisabeta të shkruaj e te kete histerizmat e humbjes do perballet me ligjin ...Dashurine nuk ta prish askush. Te pakten kuptuat qe nuk kish plane e as leke ne plan!", shkruan Suela . /albeu.com/