I kritikoi këngën, Eneda Tarifa i kthen borxhin Linda Halimit: Bota "portokall"

Shtuar më 24/12/2016, ora 21:36

Këngëtarja Eneda Tarifa ka gjetur rastin për t’i “marrë hakun” fitueses së Festivalit te këtij viti ne RTSH, Linda Halimi.Nëpërmjet një postimi në Facebook, Eneda ironizon Lindën duke përdorur pikërisht fjalët qe Linda tha një vit me pare për këngën Eneda Tarifes. Eneda , konkurrente në ‘Eurosong’ me këngën “Përrallë” për të cilën këngëtarja Linda Halimi u shpreh se njerëzit janë lodhur me këngë dramatike, vajtuese, deprosionuese por duan ritëm, relaks e kënaqësi.Më sipër, postimi i plotë i Eneda Tarifas. /albeu.com/