Hapet varri i Michael Jakson dhe gjendet i zbrazur

Shtuar më 27/08/2017, ora 09:41

Plot 8 vite besohet se Michael Jackson u varros në varrezat e mëdha në Forest Loan të Californizë, megjithatë del që të mos jetë kështu dhe shpërthen si një bombë lajmë se posht gurit të mermerit nuk gjendet trupi këngëtarit legjendar.Portali amerikan RadarOnline duke u mbështetur mbi burime të sigurta, ka bërë publike se trupi i mbreti të Pop-it është djegur me kërkesë të nënës së tij Katherin, ndërsa hiri i trupit të tij është shpërndarë ndër pemën e preferuar të tij në fermën “Neverland”, transmeton gazetametro.netDuhet theksuar faktin që pas ceremonisë komemorative që u mbajt në Los Angeles, trupi këngëtarit u varros në varrezat e mëdha .,Mirë po, thuhet se Katherine Jackson është frikësuar që mos dikush do t’i vjedh eshtrat e Michael ’it dhe pas një grindje disa muajsh me familjen edhe anëtarët tjerë të familje u pajtuat që trupi këngëtarit të digjet.Pas ceremonisë private që është mbajtur me 3 shtator të vitit 2009, arkivoli i zbrazët u lëshua prapë në varr. /albeu.com/