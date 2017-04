Habit Armela: Më pëlqejnë meshkujt me bark!

Shtuar më 07/04/2017, ora 12:48

Egnajti është kurioz të dijë se çfarë i pëlqen Armelës tek një mashkull dhe ajo i përgjigjet.“Dua që të jetë një njeri me siguri në vetvete sepse më jep edhe mua siguri kur nuk kam. Pastaj më pëlqen një mashkull me bark”, i thotë ajo.Më pas biseda mes tyre zhvendoset tek Damiano dhe debatet që kanë patur me të.Armela i kujton Egnajtit se Damiano i ka thënë asaj që është lojtare e fortë në shtëpi dhe porosit Egnajtin që në debatet që ajo bën në shtëpi ta mbështesë atë edhenëse gabon.“Kur gaboj më merr veç dhe ma thuaj”, i thotë ajo.