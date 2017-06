Gjysmë shqip-gjysmë anglisht, urimi drithërues i Rita Orës për kushërirën (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/06/2017, ora 21:04

Që kur u mësua që Rita Ora kishte ardhur në Tiranë për të marrë pjesë në dasmën e kushërirës së saj, Amantina, u zgjua një interes i jashtëzakonshëm për këtë festë.Eventi u kthye në një ngjarje të rëndësishme për të gjithë të pranishmit, por prania e Orës e bëri atë një ngjarje edhe për publikun e gjerë.Megjithatë, ne ende nuk kemi parë një nga çastet kulmore, urimin që Rita , së bashku me të motrën, Elenën i bënë kushërirës së tyre, Amantina.Fillimisht Rita përshëndeti në shqip e më pas vazhdoi në anglisht sepse kishte drojë.”Surprizë e madhe që më vjen mua mare, eh?!”, tha ajo duke vijuar më pas të falënderonte çiftin që i kishin ftuar në atë festë të bukur dhe që, edhe pse është shumë e zonja me të folurin në publik, për herë të parë në jetë, ishte pa fjalë nga emocionet. “Më falni që nuk po kuptoni”, iu drejtua në shqip të gjithë atyre që mund të mos kuptonin anglisht dhe të ftuarit filluan ta duartrokisnin.Është më se e kuptueshme, kishin një këngëtare si Rita Ora aty!Më pas foli edhe Elena dhe mikrofoni i kaloi sërish Ritës që, meqë kishte ngelur pa fjalë, ia shprehu dashurinë kushërirës me mënyrën ku është edhe më e zonja. Këndoi një pjesë nga “I will always love you” të përshtatur në “We will always love you”.Ky ishte çasti i përsosur që të ftuarit të duartrokisnin fort, pasi kishin fshirë pak cepin e syrit!/CLASS/