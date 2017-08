Gjiko publikon video intime në shtrat me Elitën (VIDEO)

Shtuar më 22/08/2017, ora 10:35

Ata që kur deklaruan hapur se janë në një lidhje janë treguar gjithnjë e më të afruar edhe në sytë e publikut duke mos e fshehur ndjenjat mes tyre.Kështu Elita dhe Gjiko janë kthyer në çiftin më të pëlqyer për fansat.Ai ka postuar në profilin e tij në Instagram një video nga shtrati me të dashurën e tij, moderatoren Elita Rudi.Videoja ka ngjallur debat në mediat online, pasi shtrati i dy të dashuruarve është një vend intim që jo çdo çift do e ndante me të tjerët. Gjiko ka qenë teper i zënë me koncerte këtë verë, teksa pësoi edhe një aksident duke dëmtuar makinën e tij 40 mijë euro, për ta zëvëndësuar me një tjetër makinë me çmim të njëjtë. /albeu.com/