Gjendet i vdekur legjenda e Hollivudit

Shtuar më 21/08/2017, ora 16:54

Ai ishte një nga komedianët më të pëlqyer dhe më të sukseshëm të Hollivudit Jerry Lewis ka vdekur ditën e sotme në moshën 91 vjeçare.Bashkëpunimi i tij 10 vjeçar me Dean Martin i shfaqi në 16 filma duke arritur sukses të madh.Leëis u bë aktori më i paguar në Hollyëood me paraqitjet në The Bell Boy, Cinderfella dhe The Nutty Professor. Aktori vdiq në shtëpinë e tij në Las Vegas. /albeu.com/