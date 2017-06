Fotografia e Defnes nga Tailanda, ujë e sapun çmend fansat në Instagram (FOTO LAJM)

Shtuar më 15/06/2017, ora 16:40

Elcin Sangu e njohur si Defne nga "Dashuri me Qira" ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e publikut që në daljen e saj të parë.Gjithmonë është shfaqur e kuruar dhe me një stil mjaft të veçantë ndaj fansat e kanë pëlqyer gjithmonë.Megjithatë, kësaj here aktorja ka guxuar disi më shumë duke postuar një foto ku duket shumë natyrale, madje janë të qarta shenjat e ujit dhe disa njolla kafe të fytyrës së saj. Pavarësisht kësja, duket shumë e bukur dhe fansat janë ‘çmendur’ pas këtij imazhi të aktores, duke shpërthyer në mijëra pëlqime e komente, brenda shumë pak minutash .Aktualisht, aktorja bukuroshe ndodhet në Tailandë. /albeu.com/