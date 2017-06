Florjana Garo prezanton kunatën (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/06/2017, ora 10:24

Fejesa e Florjana Garos erdhi e papritur për publikun dhe këdo, pavarësisht faktit se ajo e kishte bërë publik faktin se kishte dikë në krah. Ditën e djeshme ajo ka publikuar një kolazh me fotografi në instagramin e saj në të cilin tregonte të fejuarin , por edhe ditën e fejesës duke i lajmëruar kështu të gjithë ndjekësit.Megjithatë gjatë mëngjesit të sotëm Floriana ka nisur të publikojë disa foto të tjera në rrjete sociale, ku ndër to shfaqet edhe kunata e saj. Ato duken mjaft të afërta me njëra-tjetrën në këtë foto . /albeu.com/