Fiori Dardha kthehet sërish në Dance With Me (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/10/2017, ora 16:04

Kanë kaluar vetëm dy javë që nga largimi I bujshëm I gazetares Fiori Dardha nga spektali I njohur Dance With Me.Ajo u largua pas sherrit me njërin prej anëtarëve të jurisë, Robert Alia.Por mesa duket ajo nuk është larguar plotësisht nga spekatakli. Kjo sepse ka postuar një fotografi në rrjetin social Instagram ku duket me pjesëmarrsit e tjerë të spektaklit.Madje as Alketa nuk I ka rezistuar dot dhe I ka shkruar “Në finale të gjithë bashkë.Mendojeni.”Epo Alketa sapo I bëri një ftesë të dytë publike Fjorit. Urojmë që ajo të ndërrojë mendje dhe të rikthehet në finale . /albeu.com/