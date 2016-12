Ermal Mamaqi: Ka çifte që nuk puthen pas prerjes së tortës, kanë turp nga familja

Shtuar më 27/12/2016, ora 16:52

Sa herë është i ftuar Mamaqi në ndonjë emision, ai gjithmonë e ka batutën e radhës. I ftuar në emisionin "Opinion", për të folur për "Dasmat dhe shqiptarët", Ermal Mamaqi ka befasuar kur ka thënë se në ditët e sotme ka çifte që në dasmat e tyre, pasi presin tortën, nuk puthen Kjo shpjegohej me faktin se ata kanë turp nga të afërmit. "Pas prerjes së tortës, ka raste kur çiftet nuk puthen Nuk puthen se kanë turp nga familja", ka thënë ai, ndërsa ka shkaktuar të qeshura tek të pranishmit. Me tej ai ka treguar me humor një rast kur edhe pasi iu luten ta puthte nusen, dhëndri e puthi në ballë. /albeu.com/