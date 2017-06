Elvana poston videon me David Guetten.

Shtuar më 19/06/2017, ora 09:57

Kanë kaluar vetëm pak ditë nga publikimi këngës së Elvana Gjatës “ Forever is over” dhe tashmë kënga ka arritur shifrën 1 milionë klikime.Me kete këngë Elvana po synon tregun ndërkombëtar dhe kjo kenge pavarësisht kritikave të shumta u prit mirë nga koleget dhe dashamiresit e artit.Mbremjen e djeshme Elvana është treguar mjaft bujare dhe ka vendosur të postojë në llogarinë e saj në Instagram, 3 video ku në një ndër to shihet dhe dj i famshëm, David Guetta dhe gjithashtuproducenti Poo Bear.Videot jane realizuar gjate kohes kur po punohej me projektin./albeu.com/