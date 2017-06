Elvana Gjata më në fund publikon këngën e saj, por fansat e “masakrojnë” për anglishten (VIDEO)

Shtuar më 14/06/2017, ora 18:39

Ashtu siç kishte paralajmëruar edhe më herët këngëtarja Elvana Gjata ka publikuar këngën e saj të parë me të cilën synon të hyjë në tregun botëror.Kënga vjen me titullin “Forever is Over” nën produksionin e David Guetta.Sapo është publikuar në rrjete sociale menjëherë ka nisur shpërndarje e kësaj kënge nga kolegët e saj artistë në Shqipëri.Ky është vetëm fillimi...nuk mund të isha më e bekuar”,-ka shkruar këngëtarja teksa ka falënderuar bashkëpunëtorët e saj, David Guettën dhe Poobear.Mirëpo, në kanalin Youtube të shumtë kanë qenë fansat që nuk e kanë pëlqyer mënyrën se si ajo këndon në anglisht. Gjithësesi Elvanës i urojmë suksese në këtë projekt të madh, sic ajo e ka quajtur. /albeu.com/