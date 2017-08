Elgit Doda ofendon rëndë: "Sony Music" kërkon dy lopë

Shtuar më 26/08/2017, ora 16:00

Elgit Doda, kompozitor i shumë hiteve ka bërë një postim mjaft të çuditshëm në llogarinë e tij në Instagram.Ai ka ironizuar me kontratat e reja të Baby G dhe Kidës me Sony Music .“Kam nja 2 lopt e mija, I kërkon Sony Music për ti mjel”Kështu shkruhet në postimin e bërë nga Elgiti Ndërsa Kida sot ka bërë promovimin e këngës së parë nën ombrellën e Sony Sështë vetëm kida ajo që ka bërë bashkëpunim me Sony dhe mesa duket Elgiti nuk ka fare mendim pozitiv për këtë gjë./albeu.com/