E pabesueshme! Emeli Sande do të vijë në Tiranë për Natën e Bardhë

Shtuar më 01/11/2017, ora 13:26

Prej disa vitesh, festimi i Natës së Bardhë në kryeqytet është kthyer në një traditë të veçantë, që ka sjellë në Tiranë këngëtarë nga më të famshmit të skenës botërore.Nata e Bardhë në Tiranë prej shumë vitesh ka mbledhur në kryeqytet këngëtarë me famë botërore. Këti vit, në Tiranë do të vijë për të përformuar këngëtarja e njohur Emeli Sande mbrëmjen e 29 nëntorit, do të performojë në sheshin Skënderbej.“E nisim nëntorin me një super lajm! Emeli Sandé vjen në Tiranë në datën #29Nëntorpër koncertin e madh të Nata e Bardhë në sheshin Skënderbej.Mos e humb një ditë-natë me koncerte, muzikë, art, surpriza dhe shumë argëtim.’-ka shkruar Veliaj në njoftimin në Facebook. /albeu.com/