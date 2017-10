E martuar prej 15 vitesh, ky është bashkëshorti i Artiola Toskës (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/10/2017, ora 13:32

Ndonëse është një nga artistet më të dashura të muzikës shqiptare, Artjola Toska rrallëherë është përfolur për jetën e saj private dhe hera e parë kur ajo ka vendosur të flasë për këtë çështje, ka qenë një vit më parë, kohë kur ajo u bë pjesë e festivalit "Kënga Magjike".Në një intervistë për emisionin "Rudina", Toska foli për herë të parë për dëshirën për t’u bërë nënë si dhe për herë të parë, ndau me publikun edhe imazhe të sajat përkrah bashkëshortit, me të cilin ka një martesë 15-vjeçare.Ai quhet Adi dhe siç është shprehur Artjola, ata janë njohur në Prizren dhe për ta, ka qenë dashuri me shikim të parë. Në intervistë asokohe Toska u shpreh se kishte shumë dëshirë të bëhej nënë, por momenti i tyre mesa dukej nuk kishte ardhur akoma për t'u gëzuar me një fëmijë.