Do të shkriheni gazi! Ja pse djali i socialistes do të bëhet deputet

Shtuar më 02/11/2017, ora 10:18

Deputetja e Partisë Socialiste, Blerina Gjylameti dje ishte e ftuar në TV Klan tek "Rudina".Gjatë intervistës ajo foli si rrallëherë për jetën private dhe për djalin e saj 9-vjeçar, Joelin "Besoj çdo nënë thotë se ka një lidhje të fortë me fëmijën, por Joeli ka një lidhje shumë të fortë me mua. Edhe në gjumë më përkëdhel.Momenti i një përkëdheljeje apo një puthje, bën çdo gjë të kalojë.Kur e kam pyetur Joelin 'çfarë do të bëhesh kur të rritesh', më tha deputet . Kur e pyeta pse, më tha:Sepse ju mund të luani gjatë gjithë kohës në iPad derisa t’ju vijë radha për të folur", tha Gjylameti duke qeshur. /albeu.com/