Dietat e çmendura të Beyonces për një fizik të përsosur

Shtuar më 17/04/2017, ora 17:53

Beyoncé kurrë nuk heq dorë së mbajturi në përsosmëri fizikun e saj. Edhe nëse është duke interpretuar në skenë veshur me gjëra të ngushta, pozuar me bikini, apo në paraqitjen e tapetit të kuq me një fustan bust, figura e saj është burim zilie për femrat në mbarë botën.Megjithatë, Beyoncé i bën gjithnjë parapritë këtij fakti duke shpjeguar arsyet se si ia ka dalë të ketë këto forma të shkëlqyera trupore. Mundi ia ka vlejtur, ndërsa sakrificat ajo ia dedikon një regjimi të shëndetshëm ushqimor dhe fizik, i cili jo gjithmonë ka qenë i lehtë për ta mbajtur.Në mënyrë të përsëritur nëpër intervista të ndryshme për mediat e huaja, Beyoncé ka thënë se ajo nuk është e natyrshme e dobët, dhe se duhet të punojë shumë për të mbajtur trupin e saj në formë. Mbajtja e këtyre linjave i merr shumë punë dhe vëmendje përditë.Vakt i rremëNe mendojmë se një vakt i gënjeshtërt në javë mund të na bëjë mirë. Me sa duket jo.. Beyoncé e kufizon veten në maksimum nga kjo ushqyerje e rreme, duke ngrënë normalisht një herë në javë disa feta pica dhe një gotë verë.Dieta ditoreDieta ditore e Beyoncé është çmenduri për ne: të verdha veze të skuqura ose një gotë perimesh të bluara për mëngjes, ndjekur nga peshku me perime në avull për drekë dhe darkë. Po humbasim kështu disa karbohidrate dhe sheqer.Konsumi i ujitNdërsa jemi duke bërë të pamundurën për të konsumuar dy litra e gjysmë ujë në ditë, Beyoncé e bën këtë regjim duke i shtuar ujit limon çdo ditë. Ajo betohet se kjo sasi uji është gjithçka i nevojitet për të qenë e hidratuar, të pastrojë trupin nga toksina dhe të freskojë mendjen dhe trupin e saj.Stërvitja në natyrëStërvitja në natyrë i merr këngëtares deri në 70 orë në javë. Kjo është më shumë kohë se sa që ju që punoni apo nga ajo që flini. Pesë ditë në javë, ajo trajnohet me trajner personal për heqjen e peshës, vrap dhe duke bërë kardio të tjera. Një herë në javë, ajo bën yoga, dhe shumicën e ditë s, deri në nëntë orë ajo i shpenzon për koreogra⫞në e këngëve të saj.Dieta me shurup panjeNdoshta është biseda më e diskutuar, por kur Beyoncé njoftoi se kishte rënë mbi gjysmë kilogrami në më pak se dy javë, duhej zbuluar edhe perse-ja. Përgjigja ishte kjo: dietë me shurup panje, e njohur ndryshe si mjeshtër purifikimi.Dieta përbëhet nga përzierja e të gjitha ushqime dhe pijeje një shpikje alla limonade djegëse të përbërë edhe nga limoni, shurup panje të kategorisë B dhe piper i kuq. Konsumi i saj nëntë herë në ditë.Proteinat pas shtatzënisëPasi lindi Blue Ivy Carter në vitin 2012, Beyoncé ishte e dëshpëruar në rikthimin e shpejtë të formave trupore. Zgjidhja ishte një dietë intensive e lartë në proteina dhe ri⫞llimi i aktivitetit stërvitor në natyrë.Në këtë regjim, mëngjesi shoqërohej më të bardha veze të fërguara, dreka me feta gjeli dhe kaperi, zemra ishte kastravec me uthull dhe limon, dhe darka sashimi yelloëtail me jalapenos dhe ëasabi. Herë pas here, ajo e trajtonte veten edhe me kos të ngrirë.Sfida ditore VeganNëse Mbretëresha B do të humbasë peshë në një mënyrë pak më pak të çmendur, duke i lejuar vetes në më shumë se dy javë të heqë mbi gjysmë kilogrami. Ajo e shndërron këtë dietë të rreptë vegan për 22 ditë. Kjo kohë është e mjaftueshme për të ndryshuar rutinën e zakonshme të të ngrënit sipas trajnerit të saj Marco Borges./Psikologjia