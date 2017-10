Dhuratë apo fiksimi i radhës? Lori tregon sandalet “Prada” 990 dollarë (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/10/2017, ora 13:43

Të gjithë ishim dëshmitarë të festës luksoze që Lori Hoxha organizoi me rastin e ditëlindjes. Por festimet nuk u mbyllën me aq.Një ditë më pas, Lori dhe familja e saj u mblodhën sërish në një drekë në natyrë, ku nuk munguan fotot. Lori tregoi përmes “Instagramit” veshjen që kishte zgjedhur ditën e lindjes, një fustan tip xhakete të bardhë me konture të zeza dhe një palë sandale Prada , me pupla, pas të cilave u dashuruam, shkruan Iconstyle.alNuk dihet nëse këto sandale janë një dhuratë për 24-vjetorin, apo janë thjesht një fiksim i radhës i blogeres që i ka kombinuar shumë bukur.Sandalet “ Prada ” në ngjyrë të kuqe kushtojnë plot 990 dollarë dhe janë perfekte për të tërhequr vëmendjen, kudo që të jesh, në një darkë apo festë. sandale janë edhe në versionin e ngjyrës rozë dhe të zezë.