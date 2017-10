Devis Muka uron vajzën e tij me fjalët më emocionuese

Shtuar më 27/10/2017, ora 16:10

Ai konsiderohet si një nga aktorët më komikë dhe një nga njerëzit me natyrë shumë të gjallë.Tashmë edhe moderator i “Fiks Fare” Devis Muka ka publikuar në rrjete sociale një urim mjaft të ndjerë për për vogëlushen e tij Negin, e cila sot feston 2-vjetorin e lindjes.Statusi i moderatorit të njohur: Ndonjehere nuk do ti kuptoj zgjedhjet e tua. Ndonjehere nuk do mund ti ndjek endrrat e tua. Ndonjehere me duhet te le te gabosh. Ndonjehere nuk do jemi dakort.Por nuk do jete asnjehere , ta siguroj asnjehere qe nuk do jem ne anen tende.Do jem gjithmon me ty, ne anen tende ... ne fitore dhe ne humbje. Sepse gjithçka qe ti ben eshte njesoj sikur ta kisha bere dhe une... sepse ti je nje pjese e imja,më e mira,”-përfundon Devisi në rrjete sociale . /albeu.com/