Dalin fotot nga dasma e aktorit të njohur të Portokallisë (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/08/2017, ora 09:55

Ai është kthyer në një nga aktorët më të dashur për publikun me rolet e pikasura dhe tipin shumë pa komplekse.Por mesa duket aktori i njohur i Portokallisë, Irgen Cela i ka dhënë fund beqarisë së tij.Ndonëse Xhemi pak kohë më parë njoftoi se aktori Irgen Çela do ishte dhëndër i ardhshëm, shumë e morën si shaka postimin e saj.Por Irgen mesa duket është martuar me të vërtetë. Ju i gjeni pamjet ne galerinë më lart. /albeu.com/