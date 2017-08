Çmenduri, nuk do ta besoni sa ka kushtuar dasma luksoze e këtij shqiptari (VIDEO)

Shtuar më 17/08/2017, ora 17:14

Kjo është cilësuar si dasma e shtrenjtë në Kosovë, së paku për vitin 2017 "> 2017 Dasma është bërë nga një familje shqiptare që jetojnë në Zvicër, Dedaj nga Gjakova raporton “ Dasma .tv”.Video e dasmës po qarkullon nëpër internet, ndërsa është titulluar si dasma më e shtrenjtë kosovare për vitin 2017 "> 2017 , përcjell albinfo.ch.Dhëndri nga Gjakova i cili jeton dhe punon në Zvicër kishte menduar që nusen ta merrte pak më ndryshe se të tjerët, jo me veturë por me helikopter, dhe ishte përkujdesur që të gjithë krushqit të jenë me limuzinë, e cila numëronte 11 të tillë.Kjo dasmë madhështore pati një kosto shumë të lartë, siç edhe pohoi dhëndri arriti koston deri në 100.000 euro. Kurse për xhirimin e kësaj dasme luksoze u përkujdes D Production.Luksi i madh, shpenzimet e shumta, gjithçka e organizuar përpikëri janë disa nga veçoritë e kësaj dasme . /albeu.com/