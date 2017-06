Ҫmendet Rezarta, mbulon Zaiminën me trëndafila (FOTO LAJM)

Shtuar më 17/06/2017, ora 17:14

Mbrëmë ka qenë ditelindja e këngëtares Zaimina Vasjari, të cilën ajo ka zgjedhur ta festojë në një nga lokalet e kryqytetit me gjithë miqtë e saj.Por ajo qe ka bërë më shumë përshtypje ka qenë dhurata e cmendur e Rezarta Shkurtës , me të cilën Zaimina ka një miqësi të hershme dhe shumë të fortë.Mbi një karrotrec, 1000 trëndafila ka qenë dhurata qe Rezarta ka përgatitur për miken e saj, e cila ka mbetur pa fjalë dhe e prekur. Gjithashtu një dhuratë tjetër e Rezartës ishte dhe një unazë me mbishkrimin “sister” duke e konsideruar kështu Zajminën motër.Të dyja vajzat kanë hedhur shumë fotografi në instagramet e tyre ku në një farë mënyrë kanë dokumentuar gjithë momentet magjike./albeu.com/