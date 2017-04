Çfarë po ndodh me Big Brother? Ja gafa që rrezikon gjithë produksionin

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 07/04/2017, ora 18:17

Dikush nga regjia apo stafi monitorues tha: ‘Damiano ndiz mikrofonin’, një frazë e cila u dëgjua në zonën e çifteve të cilët e dinë banorin sikur ka dalë prej ditësh jashtë për shkak të penalizimit nga partnerja Donjeta e cila braktisi lojën.Mesa duket Fotinia ishte e para që e kuptoi dhe i tha Danielit, “Hajde flasim pak vetëm ”. Kujtojmë që të dy e njohin Damianon që nga koha kur ishin në pjesën e shtëpisë me banorët single , aty ku ata u njohën dhe u çiftuan me partnerët respektivë. Ata u larguan duke lënë vetëm Lupçen dhe Katerinën me të cilët po flisnin më herët.Të shtunën e kaluar ‘Big Brother’ vendosi të fuste në televotim Damianon dhe publiku të vendoste nëse ai duhej të rifutej në shtëpi apo jo.Pas votimit, banori u fut sërish në shtëpinë e famshme, por sërish në zonën e banorëve single , të cilët ai i gënjeu duke i thënë se kishte qënë në izolim për ditë më radhë, i udhëzuar kështu nga produksioni. Vetëm se gafa e këtij të fundit, sapo rrezikoi gjithçka./Albeu.com/