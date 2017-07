Blogerja e famshme tregon të vërtetat e fotove në Instagram (FOTO LAJM)

Shtuar më 28/07/2017, ora 17:22

Mjafton të hapësh instagramin për të parë kudo fotografi të vajzave me trup të mrekullueshëm.POr një blogere ka vednspour t'i tregojë botës se në fakt gjërat nuk ajën ashtu siç duken.20 vjeçarja Sara Puhto ka ndarë me ndjekësit e saj fotografi të ndryshme në të njëjtin vend me të njëjta rroba.Në secilën prej tyre mund të shihni ndryshime të mëdha, por është njëjta vajzë në të njëjtën kohë.“Trupi i askujt nuk duket i formësuar dhe perfekt nga të gjitha këndet” ka thënë ajo shkruan Ekspres.Përmes këtyre fotografive Sara thotë që të keni vetëbesim dhe ta doni veten ashtu siç jeni. /albeu.com/