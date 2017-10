Bes Kallaku për Ijen tek “Ka një mesazh për ty”: Ajo më bëri këtë që jam

Shtuar më 08/10/2017, ora 21:34

Në emisionin “E Diela Shqiptare” këtë javë, ishte i ftuar humoristi Bes Kallaku , të cilit kolegu i tij Erion Isaj i kishte përgatitur një surprizë në rubrikën “Ka një Mesazh për Ty”, e ku Ardit Gjebrea po ashtu njoftoi se dy aktorët e humorit do të jenë prezantuesit e këtij viti të “Kënga Magjike”.Teksa rrekej të gjente se kush e kishte thirrur tek e Diela Shqiptare, Kallaku foli edhe për marrëdhënien e veçantë me Ijen , gjyshen e tij.Bes Kallaku : “I vetmi njeri që mendoj se mund të mërzitet me mua është vetëm Ija. Se çdo mëngjes që dal nga shtëpia thotë ‘hajde se të ka bo nona vezën.’ E duhet me u nis prej Tirane më hanger një vezë të skuqur në Bubq edhe me u kthy prapë në Tiranë.”Ardit Gjebrea : Cila është marrëdhënia jote me Ijen Bes Kallaku : “Ija është shpirti im. Jo shpirti që e dua, por shpirti shpirti tamam. Ajo më ka brumos, ajo më ka rrit, kështu që për shumë gjëra i detyrohem Ijes. Gjithashtu edhe humorin që e kam.