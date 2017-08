Bebe Rexha në "luftë" me këngëtarin e njohur (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 11:20

Këngëtarja Bebe Rexha ka hapur në Instagram një garë mes saj dhe këngëtarit Harry Styles.Ajo ka ndarë foto në të cilat ajo dhe Harry shfaqin detaje thuajse të njëjta në look, si flokët e stiluar me gërsheta të hollë, apo syzet e diellit me të njëjtën formë e skelet të bardhë.“Kush duket më bukur?”, pyet Bebe , e më pas është shprehur se Harry është fituesi i garës, sepse është më i bukur se ajo! Po ju si mendoni, jeni dakord me zgjedhjen e këngëtares? /albeu.com/