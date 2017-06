“Avash se do të plas fustani”, komentuesi special vë në siklet Rashelin (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/06/2017, ora 17:58

Në rrjetin social Instagram , Rashel Kolaneci, ka postuar një foto ku shihet me fustan në bardhë. Por moderatori, Ermal Mamaqi e ka bërë për ujë të ftohtë me një koment. Në fakt ai komenton shumë shpesh në postimet e saj. Avash se do të plasë fustani ",- ka shkruar Ermali në foton që ka postuar Rasheli.Dyshja kanë tërhequr gjithmonë vëmendje me batutat dhe ngacmimet që bëjnë në emision, por ky lloj komunikimi mes tyre është zhvendosur edhe në Instagram . /albeu.com/