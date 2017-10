Anxhelina e thotë publikisht nëse Angela Martini e ndau nga Oni Hysenbenlliu

Shtuar më 28/10/2017, ora 23:02

Lidhja mes Anxhelina Hadergjonaj dhe oni Hysenbelliu ishte një nga lidhjet më të bujshme.E ftuar në “Xing me Ermalin", Anxhelina është shprehur edhe për lidhjen e saj me Fatmir Hysenbelliu Ajo theksoi se nuk ishte modelja Anxhela Martini shkak i ndarjes së tyre.Sipas Anxhelinës ata kishin 2 vjet që ishin larg njëri-tjetrit dhe kjo solli përfundimin marrëdhënies . “Secili nga ne u rrit dhe u mor me gjërat e tij.Megjithatë kemi mbetur miq urojmë njëri-tjetrin për ditëlindje dhe festa,”-përfundoi Anxhelina