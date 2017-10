Anxhela Peristeri nxjerr zbuluar Marina Vjollcen

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:11

Pas ikjes së bujshme nga televizioni Top Channel ku u njoh si figurë televizive dhe u rrit profesionalisht, Marina Vjollca vendosi të zhvillojë karrierën në tjetër një ekran, në televizionin Klan! E pyetur për emsionin e ri në këtë televizion, ajo ka preferuat të japë shumë pak detaje, se do të jetë një spektakël argëtues muzikor me garë e të ftuar të njohur nga fusha të ndryshme.Këngëtarja Anxhela Peristeri ka bërë të ditur se ajo dhe këngëtarë të tjerë si Era Rusi , Soni Malaj e vëllezërit Prifti do të jenë pjesë e kastit të një spektakli që do të nisë shumë shpejt me titull “Status Live Show”. ”Një skuadër e vërtetë artistësh vijnë pranë jush me një program super energjik dhe të dashur për të gjithë ju”, shkruan ajo, “Diçka e madhe po vjen”.Të jetë vallë ky emisioni muzikor që do të prezantojë Marina ? Na mbeten edhe pak ditë për ta marrë vesh deri në 12 tetor, e nëse është e vërtetë, Anxhela i zbuloi surprizën.