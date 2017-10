Ami tregon si e kalon kohën me Joelin (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/10/2017, ora 15:56

Moderatorja Amarda Toska ka publikuar në rrjete sociale një video në të cilën shfaqet vogëlushi i saj Joel duke pikturuar thonjtë e tij.Moderatores i është dukur mjaft për të qeshur kjo pamje dhe krahas saj ka shkruar : “Po bëjmë manikyr,”-ka shkruar Ami.Aktualisht ajo është shtatzënë me fëmijën e saj të dytë, ndonëse ende nuk është shprehur se çfarë është. Amarda prej vitesh tashmë është e martuar me komedianin Ermal Mamaqi shkruan Ekspress.Më parë Ami ka qenë balerinë, ndërsa më vonë karrierën e saj e ka vazhduar si moderatore në programe të ndryshme në Top Channel dhe në Vizion Plus.