Albano Bogdo i del në mbrojtje Jul Dedës: Ankesat futini në...

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/06/2017, ora 18:24

Nuk është hera e parë që aktori shqiptar Albano Bogdo degradon në ofendime në çastin kur diçka nuk i pëlqen.Këtë herë ai ka komentuar rreth marrjes së çmimit “Mjeshtër i Madh” i dhënë nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani për aktorin e humorit Julian Deda . Ai u shpreh se nuk mund të ishin aktorë në nivelin e Ezelit apo Ertogrulit që shohin shqiptarët.“Per te gjithe ju qe keni ankesa mbi cmimin 'Mjeshter i madh" qe mori Julian Deda . Ju lutem, ankesat shkruajini ne nje cope leter, letren mbeshtilleni ne forme tubi, pastaj e dini vete ku ta fusni. Me falni per humorin banal, por kaq dime te bejme ne. Nuk konkurrojme dot me nivelin elitar te Ezelit dhe Ertugrulit, qe i shifni nga mengjesi deri ne darke mor ju ........”, shkruan Albano i cili ka marrë edhe një koment nga vetë Deda .“Ah sa bukur more koleg”, ka shkruar Juliani. Çmimet e akorduara nga Presidenti në ikje janë kontestuar mjaft gjatë këtyre ditëve nga artistë të ndryshëm /albeu.com/