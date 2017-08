Albana Osmani rikthen Instagramin, hedh poshtë çdo aludim (VIDEO)

Shtuar më 26/08/2017, ora 16:48

Moderatorja e njohur Albana Osmani mesa duket më në fund e ka rikthyer profilin e saj në Instagram vetëm pak ditë pasi ia vodhën.Në profilin e saj ditën e djeshme u postua një gotë me hashash, detaj i cili menjëherë i shtyu të besojnë që dikush kishte “hackuar” llogarinë e saj.Në një postim në facebook dhe video në instagram ALbana ka treguar se në fakt është ndjerë shumë keq dhe tani që ia rikthyen është shumë e lumtur shkruan Albeu.com."Pershendetje MIQ dhe ju te gjithe qe per 48 oret e fundit ishit prane meje !!! INSTAGRAMI ESHTE PERSERI NE DUART E MIA !! Pas adreses time personale disa ore me vone u vodh edhe adresa e Fondacionit "YOU ARE A SUNFLOWER " , dhe cfare besoj tanime , eshte ,se njerezit qe jetojne ne erresire se durojne dot driten.Ndaj le te qendrojme ne drite e te ecim perpara ne gjera te tjera te bukura ne vazhdim ! #SHOWMUSTGOON Faleminderit miq e te mi nga zemra per cdo fjale e mesazh te shkruar , Ju dua shume ! Albana ❤️"-ka shkruar ajo. /albeu.com/