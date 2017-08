Agron Llakaj uron vajzën e tij me fjalët më emocionuese

Shtuar më 22/08/2017, ora 11:49

Agron Llakaj është një nga aktorët e humorit më të dashur nga publiku i cili ka shumë vite në skenë.Ai nuk është vetëm një nga aktorët më të suksesshëm në Shqipëri, por edhe një kryefamiljar i përkushtuar dhe i afërt me fëmijët.Teksa vajza e tij sot feston ditëlindjen ai është bërë një baba modern dhe e ka uruar atë në Facebook “Alkida ime! Bija ime… më njoftoi Facebook -u se sot ti ke ditëlindjen, e çuditshme! Të kam fëmijën tim, por edhe “friend” në Facebook . Si erdhën kohërat, edhe pse të kam ngjitur në krah duhet patjetër të të uroj nga celulari. Ja, kështu siç jemi mbledhur të gjithë bashkë, të gjithë me kokën ulur mbi Iphone, të gjithë të urojmë ty, secili më vete.Unë nuk di si po të uron yt shoq apo jot bijë. S’di si po të uron yt vëlla apo kunata jote. As që e mendoj se si po të uron mami se ja ku po ta them por mos ma nxirr fjalën. Mami ka qarë kur u linde ti! Unë u gëzova se ti u bëre motiv i jetës sime dhe tonës! Mos ta zgjas se po zgjat kokën mami nga celi im (çështje vesi). Edhe 100 zemër e babit! Të them si atëherë kur ishe 1 vit. Të dua sa qielli e sa toka!P.s.: Do më mbetet qejfi po s’më bëre “like”!”- shkruan aktori i njohur në Facebook Mes urimit të tij ka shumë të vërteta të kohës së sotme dhe afeksionit të njerëzve ndaj rrjeteve sociale. Megjithatë, Agroni i ka thënë fjalët më të bukura Alkidës, që e do sa toka dhe qielli! /albeu.com/